Совет директоров «Таттелекома» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам прошлого года 1,19 млрд руб., что составляет 75% чистой прибыли компании. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Таттелеком» выплатит 1,19 млрд рублей дивидендов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Размер дивиденда составит 0,05725 руб. на одну акцию. Акционеры одобрили выплату.

Согласно данным Rusprofile, за 2025 год выручка компании составила 10 млрд руб., прибыль – 1,6 млрд руб.

Анна Кайдалова