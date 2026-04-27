«Умные котлы» Kiturami

В рамках ежегодной строительной выставки «Свой Дом» с 23 по 26 апреля 2026 года в Новосибирске представила свои новинки компания Kiturami, один из ведущих южнокорейских производителей котельного оборудования.

Стенд Kiturami с партнерами на выставке «Свой Дом 2026»

ООО «Китурами Рус» является официальным представительством холдинга Kiturami Group в России, осуществляет бесперебойные поставки отопительных котлов, а также комплектующих и запасных частей. В России компания имеет широкую сеть дистрибьюторов, сервисных центров и региональных складов запчастей, что позволяет бренду уверенно занимать свою долю рынка.

Kiturami зарекомендовал себя как «народный котел» благодаря своей надежности, технологичности и доступной цене. Однако при относительно невысокой цене котел имеет ряд свойств, присущих флагманским моделям, такие как модуляция частоты вращения вентилятора, возможность подключения к Wi-Fi и широкий спектр сервисных настроек автоматики, способных удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей.

Новинки 2026 года: настенный котёл Kiturami Alpha NEO и конденсационный котёл Kiturami L20

Большой интерес посетителей вызвал настенный газовый котел Kiturami Alpha Plus. Данная модель поступила в продажу в 2025 году и представляет собой обновленную версию хита продаж — Kiturami World Alpha. В компактном корпусе расположены: теплообменник из нержавеющей стали, горелка с автоматическим розжигом, газовым клапаном и вентилятором для плавной регулировки подачи газа и воздуха для горения, трехступенчатый циркуляционный насос Kiturami, мембранный расширительный бак. Для обеспечения надежной работы теплогенератор оснащен датчиками безопасности: датчик защиты от перегрева, датчик контроля пламени, датчик утечки газа и даже датчик землетрясения.

Александр Широких, региональный представитель в СФО ООО «Китурами Рус»

Электронная плата и система управления контролируют все процессы. Главным преимуществом модели Alpha Plus является выносной пульт управления со встроенным датчиком комнатной температуры. Пульт контактирует с платой управления котла по цифровой шине NANOKEM и позволяет поддерживать постоянную температуру теплоносителя или автоматически изменять ее для поддержания комнатной температуры. Для удаленного управления котлом вам понадобится пульт управления NCTR-100WR. Он подключится к домашней сети Wi-Fi и позволит изменять настройки котла из любой точки мира с помощью смартфона и фирменного приложения Kiturami Smart.

Большая часть комплектующих, из которых состоит котел, производится на собственных заводах Kiturami Group, что позволяет производителю надежно контролировать качество своей продукции и минимизировать зависимость от сторонних поставщиков. Количество отказов оборудования ничтожно мало, а в случае непредвиденной ситуации можно обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр для оперативного устранения неисправности.

Бренд-зона Kiturami вызвала интерес посетителей

Посетители выставки также могли ознакомиться с новинкой 2026 года — настенным котлом Kiturami Alpha NEO C. Это премиальная модель со встроенной в корпус котла погодозависимой автоматикой и с расширенными сервисными возможностями. Выносной комнатный пульт управления или пульт Wi-Fi не входит в комплект, но может быть приобретен отдельно. В основе конструкции котла лежит медный теплообменник и насос известного немецкого бренда.

Главной новинкой 2026 года стал конденсационный котел Kiturami L20. Вопреки мифам о дороговизне конденсационных котлов, розничная цена Kiturami L20 не превышает 96 000 рублей за самую мощную модель (41 кВт). Котел имеет стандартные подключения и подразумевает использование коаксиального дымохода 60/100, газовый клапан легко настраивается с помощью выносного пульта управления. Конденсационный котел имеет ряд преимуществ перед своими «обычными» конвекционными собратьями: экономия газа от 10 до 15% (в зависимости от режима работы), более широкий диапазон модуляции, возможность работы с низкой температурой теплоносителя. Кстати говоря, чем температура ниже – тем выше эффективность. Конденсационный котел – лучшее решение для системы отопления с теплыми полами. Приобретая конденсационный котел, не забывайте о необходимости предусмотреть отвод конденсата, которого котел производит достаточно много.

Напольный котел Kiturami KSG HiFin – простой и надёжный

Ну и настоящим «гвоздем программы» традиционно остается красавец Kiturami KSG HiFin-81 — напольный газовый двухконтурный котел со встроенной горелкой, в комплекте с системой управления и выносным пультом. Напольные котлы Kiturami уже давно зарекомендовали себя на рынке России как простые и надежные теплогенераторы, способные работать долго и безотказно даже в самых суровых условиях. Мощный и компактный теплообменник с технологией HiFin (внутреннее оребрение) в сочетании с турбоциклонной горелкой позволяют достичь наивысшей эффективности сжигания газа. Обновленная в 2026 году система управления позволяет подключить к котлу модуль Wi-Fi, управлять приготовлением горячей воды в бойлере косвенного нагрева, а также подключить внешний сигнал о неисправности.

С полным перечнем котельного оборудования и комплектующих, поставляемых компанией Kiturami для российского рынка, вы можете ознакомиться на официальном сайте: www.kituramirus.com, а если возникнут вопросы – звоните на горячую линию 8-800-707-25-02, и мы вам обязательно поможем.

Китурами всегда с вами!

