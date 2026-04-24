Горячую воду в Петербурге начнут отключать с середины мая

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга опубликовал графики отключения горячего водоснабжения на межотопительный сезон 2026 года. Сразу после завершения отопительного периода специалисты приступят к гидравлическим испытаниям и плановому ремонту тепловых сетей. Основные работы стартуют с середины мая.

Жителям рекомендовано заблаговременно сверяться с графиками для планирования бытовых нужд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ознакомиться с графиками отключений по конкретным адресам можно на официальном сайте комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона», а также на интернет-ресурсах теплоснабжающих организаций: АО «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго».

АО «ТЭК СПб» начнет гидравлические испытания сетей с 15 мая. Планируется обследовать около 4 800 км трубопроводов, отремонтировать 256 котельных и 235 центральных тепловых пунктов. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступит к проверке тепломагистралей с 19 мая, профилактический ремонт запланирован на 90 центральных тепловых пунктах и 5 насосных станциях смешения. Продолжительность отключений в разных районах города будет варьироваться в зависимости от объема и сложности работ.

