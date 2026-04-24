В Ставропольском крае направят 6,2 млрд руб. на лечение онкобольных

В Ставропольском крае в 2026 году на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями предусмотрено 6,2 млрд руб., сообщили в территориальном фонде ОМС. Эта сумма составляет около 15% общего бюджета фонда.

Основной объем финансирования приходится на лечение пациентов старше 55 лет — на эту категорию направят более 70% средств.

Жители региона также могут бесплатно пройти диспансеризацию по полису ОМС. Комплексное обследование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, в том числе при отсутствии выраженных симптомов, и своевременно начать лечение.

Валерий Климов