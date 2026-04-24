Розничные продажи «Биннофарм Групп» по итогам 2025 года выросли на 7%

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» продемонстрировала рост продаж по итогам 2025 года. Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, розничные продажи компании в 2025 году увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, превысив 51 млрд руб.

Наиболее динамичное развитие отмечалось в коммерческом аптечном сегменте, где пиковые значения прироста продаж были зафиксированы в марте (+22%), феврале (+17%) и декабре (+15%) 2025 года.

По результатам декабря 2025 года «Биннофарм Групп» заняла на пятую позицию в рейтинге фармацевтических корпораций в розничном сегменте. Параллельно с ростом в розничном сегменте, тендерный оборот компании продемонстрировал увеличение на 13% по сравнению с 2024 годом, превысив 4,9 млрд руб.

Ключевыми драйверами данных результатов стали укрепление позиций сильных брендов в портфеле компании и планомерное расширение продуктовой линейки. Наибольший прирост в денежном выражении в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом показали противовирусный препарат (на 24% или 1,2 млрд руб.) и противовоспалительный гель (на 19% или 504 млн руб.). Новый генерик антикоагулянта, выведенный на рынок в декабре 2024 года, уже в первый полный год продаж вошел в топ-3 своего адресного рынка, а объем реализации превысил 530 млн руб.

«„Биннофарм Групп“ продолжает укреплять свои позиции на фармацевтическом рынке за счет стратегического развития продуктового портфеля и эффективного управления продажами. Компания занимает шестое место на розничном рынке России с долей рынка в 2,5%. Мы и дальше намерены расширять присутствие в приоритетных терапевтических областях, востребованных медицинским сообществом и пациентами, наращивать эффективное сотрудничество с дистрибьюторами и аптечными сетями», — отметила директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

