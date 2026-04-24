В Казани участок, оформленный на умершего, вернули в госсобственность

В Казани через суд земельный участок, незаконно оформленный на умершего человека, вернули в муниципальную собственность. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024–2025 годах представитель 71-летнего жителя по доверенности оформила кадастровый учет участка и добилась передачи земли в собственность. Однако на тот момент мужчина уже скончался, а доверенность утратила силу.

Несмотря на это, ей предоставили участок и зарегистрировали право собственности.

Суд признал сделку незаконной и аннулировал запись в ЕГРН.

Анна Кайдалова