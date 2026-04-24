В Коми разрешили усыплять агрессивных бездомных собак при угрозе жизни людей

Госсовет Коми одобрил поправки, разрешающие умерщвлять бездомных животных, напавших на человека. Решение будет принимать комиссия с участием ветеринара и кинолога. Поводом для ужесточения стала гибель женщины в Ухте и рост числа покусанных, сообщает ТАСС.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Закон вводит «режим экстраординарной ситуации» и понятие пункта временного содержания, куда помещают агрессивных собак. Инициатором поправок выступил совет Ухты: когда стая насмерть загрызла женщину, полицейские не могли применить оружие и отгоняли животных палками. За девять месяцев 2025 года в Коми от укусов пострадали более 1,2 тыс. человек. Также поправки предполагают обязательную регистрацию домашних животных в единой базе.

Кирилл Конторщиков