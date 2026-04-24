Уральца будут судить за убийство девочки в 90-х, ставшей свидетелем преступления

Суд рассмотрит уголовное дело 50-летнего жителя Первоуральска, который обвиняется в убийстве девятилетней девочки в 1999 году, ставшей свидетельницей преступления при участии его друзей. Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, уралец обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека).

По данным следствия, девочка стала свидетелем того, как во дворе ее дома в Талицком районе двое мужчин усадили местного жителя против его воли в автомобиль и увезли. Она и ее мама дали показания на них на следствии и в суде. Приговор обвиняемым был вынесен 3 августа 1999 года, после чего ребенок пропал. Следствие установило, что вечером 7 августа 1999 года фигурант похитил и убил девочку-свидетеля, тело закопал в земле. Уголовное дело было возбуждено по заявлению матери после исчезновения дочери, при этом местонахождение ребенка установлено не было, как и не был установлен фигурант.

«Раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений "прошлых лет" удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР. Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавелся семьей, детьми, и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности»,— рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Следователи, криминалисты и полицейские собрали данные о причастности к совершению убийства ребенка фигурантом. Под тяжестью собранных улик обвиняемый дал признательные показания. На месте преступления он подробно описал, как совершил убийство. Сейчас он находится под стражей, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ирина Пичурина