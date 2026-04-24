За перевод 500 рублей экстремистской организации задержан житель Железногорска

Житель закрытого города Железногорска (Красноярский край) задержан по обвинению в финансировании экстремистской организации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело в отношении 42-летнего обвиняемого расследуется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В его материалах указывается, что в августе 2021 года мужчина перевел денежные средства на счета признанной экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. По данным источников «Ъ-Сибирь», красноярец перечислил 500 руб. ФБК (Фонд борьбы с коррупцией объявлен иноагентом, признан экстремистским, запрещен и ликвидирован).

Илья Николаев