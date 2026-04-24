Минэнерго предложило варианты подключения ЦОДов на Северо-Западе

Министерство энергетики Российской Федерации направило в правительственную рабочую группу предложения по подключению новых центров обработки данных в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил заместитель министра Евгений Грабчак.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Все направлено. У нас совещание по этому поводу было»,— отметил господин Грабчак.

Он добавил, что ведомство пока ожидает обратную связь от коллег. По словам Евгения Грабчака, работа по этому направлению продолжается в постоянном режиме.

Ранее другой замминистра, Петр Конюшенко, сообщал, что министерство совместно с «Россетями» и «Системным оператором» определило несколько территорий, где возможно размещение ЦОДов. В Ленинградской области рассматриваются мощности до 1 ГВт.

