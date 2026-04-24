Димитровградский пенсионер не поверил полиции и отдал мошенникам 12 млн рублей

Следственные органы УМВД РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу «Ъ-Волга» сообщили в региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в ведомстве, накануне в дежурную часть отдела полиции Димитровграда обратился 81-летний житель города с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий.

Как пояснил потерпевший, ему поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что хранящиеся на банковском счете пострадавшего денежные средства используются мошенниками с целью финансирования запрещенных на территории России организаций. Угрожая наступлением уголовной ответственности, собеседник убедил пенсионера в необходимости срочно «задекларировать» все свои сбережения, передав деньги некоему курьеру.

Напуганный пенсионер поверил и, следуя инструкциям псевдополицейских, отдал мошенникам 12 млн руб., осуществив переводы денежных средств через банкоматы городов Казани и Димитровграда, а также путем передачи наличных «курьеру» в городе Ульяновске.

В полиции отмечают, что у пенсионера была возможность спасти накопления. По данным УМВД, сотрудники банка обратили внимание на несколько странное поведение вкладчика и сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции сначала выехали на место и пытались убедить мужчину, что он, скорее всего, общается с мошенниками. После этого еще дважды пенсионера приглашали в отдел полиции, где пытались разъяснить, что он так может лишиться всех сбережений. Пенсионер полиции не поверил и, полагая, что спасает свои накопления, а также себя — от уголовного преследования, отдал мошенникам все свои деньги. Только потом, когда злоумышленники, получив желаемое, перестали отвечать на его звонки, он понял, что стал жертвой мошенничества.

Андрей Васильев, Ульяновск