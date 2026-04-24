Сотрудника соликамской торговой компании отправили в колонию за растрату 29 млн рублей

Соликамский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора по продажам местного ООО «Термоформ». Он признан виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в 2013–2018 годах директор по продажам подписывал документы на поставку контрагентам термоусаживающихся трубок. Однако оплату за отгруженный товар на счета предприятия он не вносил, а расходовал на цели и нужды, не связанные с деятельностью ООО «Термоформ». Таким способом было реализовано заказчикам свыше 32 тонн продукции стоимостью более 29 млн руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. руб. С осужденного взыскана сумма причиненного преступлением ущерба.