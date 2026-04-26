«Протон-ПМ» направил иски к пермской структуре ОДК на 646 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иски АО «Протон ПМ» к АО «ОДК — Пермские моторы» на общую сумму более 646 млн руб. Информация об этом содержится на сайте сервиса «Электронное правосудие». Судя по карточкам дел, речь идет о взыскании задолженности по договорам, заключенным в период с 2021 по 2025 год. По крайней мере один из споров будет рассмотрен в закрытом судебном заседании.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность не раскрывается. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2026 году общество является ответчиком по искам на общую сумму свыше 2,5 млрд руб.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Чистая прибыль АО «Протон-ПМ» за 2025 год составила 2,162 млрд руб. (20,76 млн руб. в 2024 году).

Источник в промышленной отрасли отметил, что оба участника спора входят в госкорпорации и работают в интересах государства, поэтому спор между ними «будет улажен, и ничьи интересы не пострадают».