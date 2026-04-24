Провайдер ПИКа разрешил другим операторам устанавливать сети в домах девелопера

Провайдер домашнего интернета группы ПИК «Ловител» (бренд Lovit) разрешил другим операторам размещать свои сети на инфраструктуре домов девелопера «за экономически обоснованную плату». Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В сентябре 2025 года ФАС возбудила дело в отношении ПИК из-за того, что входящий в группу девелопера Lovit ограничивал другим провайдерам доступ к инфраструктуре. В декабре ведомство предписало застройщику обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдерам к инфраструктуре в ЖК.

Теперь операторы могут разработать проекты монтажа в жилых комплексах ПИК и направить их на рассмотрение управляющим компаниям. У жителей домов девелопера появится больше вариантов при выборе оператора связи. По данным ФАС, управляющие компании ПИК уже получили более 330 запросов от операторов на размещение сетей в домах группы.