В Самарской области на УК завели дело за травму пенсионерки

Прокуратура Жигулевска добилась возбуждения уголовного дела против управляющей компании, которая не очистила от наледи придомовую территорию. Основанием для этого стал инцидент в марте 2026 года: 67-летняя женщина поскользнулась у дома №7 на ул. Ленинградской и получила закрытый перелом хирургической шейки правого плеча. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Проверка показала, что УК нарушила требования федерального законодательства — участок у дома не был обработан от наледи. В результате пожилая горожанка получила травму, квалифицированную как вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Одновременно надзорное ведомство подало в суд иск о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Георгий Портнов