В Челябинске завели дело после наезда электросамокатчика на мальчика

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Причиной стал наезд электросамокатчика на ребенка в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным управления Госавтоинспекции по региону, ДТП произошло днем 23 апреля. На Комсомольском проспекте 42-летний водитель арендованного электросамоката сбил 11-летнего мальчика, шедшего навстречу. С травмой головы ребенка доставили в больницу. В момент аварии он гулял с друзьями.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска