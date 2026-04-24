EXEED представит сразу четыре новые модели на закрытой премьере в Пекине

Накануне 19-го Пекинского международного автосалона EXEED проведет эксклюзивный закрытый показ и впервые одновременно представит четыре новые модели: обновленное флагманское кросс-купе с акцентом на динамику EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT Shooting Brake, полноразмерный шестиместный SUV EXEED EXLANTIX EX8 с капитанскими креслами и высокотехнологичный внедорожник EXEED EXLANTIX EX6.

Все модели оснащены силовыми установками на новых источниках энергии, выполнены в соответствии с новой дизайнерской концепцией. Закрытый показ позволит не только представить продуктовую стратегию EXEED на ближайшие два года, но и обозначить ключевые направления развития бренда, дав представление о его дальнейшем росте в премиальном и динамичном сегментах.

Мероприятие объединит более ста ключевых партнеров из Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые первыми познакомятся с дизайном и технологической готовностью новых моделей. Среди новинок – EXEED RX FL, который продолжает ДНК производительности семейства RX и демонстрирует последние достижения бренда в сегменте премиальных SUV благодаря полностью обновленному дизайну. EXEED EXLANTIX ES GT – первый Shooting Brake бренда – переосмысливает пространство интерьера в концепции Stellar Cosmos: от материалов до архитектуры салона каждая деталь направлена на создание динамичного и одновременно премиального пространства.

Гостям также впервые покажут EXEED EXLANTIX EX8 до его публичной премьеры на автосалоне –модель с акцентом на интеллигентный комфорт и простор воплощает в себе идею «мобильного пространства для отдыха» и сочетает ее с выразительным дизайном, вдохновленным космической тематикой.

На закрытом показе также состоится премьера нового EXEED EXLANTIX EX6, который отличается инновационным типом кузова и объединяет в себе черты купе и классического внедорожника, отражая смелый подход бренда к поиску новых дизайнерских решений.

С момента дебюта на Франкфуртском автосалоне в 2017 году EXEED следует миссии переосмысления мобильности будущего с помощью технологий. За это время бренд сформировал линейку моделей с электрическими и гибридными силовыми установками, а также вывел на рынок премиальную линейку EXEED EXLANTIX. Сегодня марка представлена в 29 странах и регионах и насчитывает более 500 тыс. клиентов по всему миру.

Одновременный дебют обновленного EXEED RX FL, EXEED EXLANTIX ES GT, EXEED EXLANTIX EX8 и EXEED EXLANTIX EX6 отражает переход EXEED от успешного участника отдельных рынков к полноценному глобальному игроку в сегменте премиальной мобильности на новых источниках энергии, усиливая его позиционирование как технологичного премиального бренда с выверенной продуктовой стратегией.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаунж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.Б

