Средний срок потребкредита в Прикамье вырос за год на треть

В марте 2026 года средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил в Пермском крае 2,13 года, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 33%. Это следует из исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй.

Наибольший средний срок выданных потребкредитов в регионах РФ в марте 2026 года был отмечен в Санкт-Петербурге (2,53 года), Москве (2,35 года), Новосибирской области (2,33 года), Республике Татарстан (2,33 года) и Краснодарском крае (2,30 года).

В свою очередь, наименьший показатель среднего срока потребкредитов в топ-30 регионов продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (1,92 года), Приморский край (2,03 года), а также Нижегородская (2,03 года), Иркутская (2,04 года) и Кемеровская (2,05 года) области.