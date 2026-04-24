За год в Кировской области производство сельхозпродукции выросло на 10%

По итогам прошлого года в Кировской области объем сельхозпродукции вырос на 10% и достиг 90 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По предварительной оценке, валовой региональный продукт составил 740 млрд руб.

Также в регионе инвестиции в основной капитал выросли до 140 млрд руб. Объем строительных работ составил 68 млрд руб., ежегодный ввод жилья — порядка 600 тыс. кв. м.

Анна Кайдалова