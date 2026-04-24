Уфимская баскетбольная команда «Динамо-2» заняла третье место в Высшей лиге

Баскетбольная команда «Динамо-2» (фармклуб уфимского «Динамо») завершила сезон в Высшей лиге с бронзовыми медалями, обыграв «Металлург-Челбаскет» в решающем матче — 73:59. Самым результативным в команде уфимцев стал Егор Сытников — на его счету 22 очка.

Чемпионами турнира стали «Русичи» из Курска. «Серебро» завоевал баскетбольный клуб «Десна» (Брянская область), с которым уфимцы ранее встречались в полуфинале.

Уфимская баскетбольная команда «Динамо», выступающая в Суперлиге, не вышла в топ-3. Команда поборется за 5 — 8-е места. 27-29 апреля «динамовцы» в круговом мини-турнире примут на своей площадке одноклубников из Владивостока, «Темп-СУМЗ» из Ревды и сургутскую «Югру».

Олег Вахитов