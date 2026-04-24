На День Победы в Тюмени ввели запрет на использование дронов

В Тюмени с 6:00 до 00:00 в День Победы будет действовать полный запрет на полеты любых БПЛА, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Решение принято членами антитеррористической комиссии города для обеспечения безопасности граждан и защиты потенциальных объектов в период майских праздников.

Правоохранительные органы будут осуществлять контроль и пресекать любые несанкционированные полеты беспилотников в установленные часы. Жители города могут использовать мобильное приложение «Радар.НФ» для оперативного сообщения о неопознанных воздушных объектах.

Ирина Пичурина