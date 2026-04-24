Югорчанина отправили под суд за ловлю краснокнижной рыбы почти на 2 млн рублей

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя города Нижневартовска, подозреваемого в незаконном вылове сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Как сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), его будут судить по ч.1 ст. 258.1 УК РФ.

Следствием установлено, что югорчанин осуществил незаконную добычу рыбы. При перевозке улова он был задержан сотрудниками полиции. В результате его действий государству нанесен ущерб более чем на 1,9 млн руб.

В ходе расследования на автомобиль и деньги обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1,6 млн руб.

