Кировская область получила 3,7 млрд руб. бюджетных кредитов из федерального бюджета на обновление пассажирского транспорта и строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами «Центральный». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировская область привлекла 3,7 млрд рублей федеральных кредитов на транспорт

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Часть средств направят на развитие систем теплоснабжения в муниципалитетах.

Кроме того, в прошлом году Кировской области списали около 3 млрд руб. задолженности. Деньги направят на инфраструктурные проекты, поддержку участников СВО, переселение из аварийного жилья и развитие промышленности.

Анна Кайдалова