В Ульяновске мошенники обирали граждан под видом мастеров по очистке вентканалов

Полиция Ульяновской области задержала девятерых жителей региона — членов ОПГ, которые, представляясь специалистами по очистке вентиляционных шахт, обирали жильцов многоквартирных домов. Всем девятерым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

В пятницу стало известно, что в ходе расследования уголовного дела задержан еще один подозреваемый, работавший в составе ОПГ. По данным УМВД, злоумышленники, действуя под видом специализированной организации, убеждали жильцов МКД, что ведут очистку вентиляционных шахт. В ходе визитов в квартиры пострадавших фигуранты для придания видимости законности своей деятельности предъявляли потерпевшим поддельные документы на проведение указанных работ. Используя методы психологического давления, лжеспециалисты убеждали жильцов в необходимости срочной очистки вентканалов, так как отсутствие услуги создает серьезную угрозу их здоровью, а также ссылались на несуществующие объявления о якобы уже проведенных в подъезде работах.

После того как жертва соглашалась на «очистку», мошенники объявляли о необходимости составления индивидуальной заявки по сильно завышенной стоимости. Когда пострадавшие сообщали об отсутствии таких средств, участники группы под видом желания оказать помощь звонили сообщнику, выполнявшему роль диспетчера, и в ходе телефонного разговора инсценировали согласование скидки, ссылаясь на тяжелое материальное положение потерпевшего. В зависимости от финансовых возможностей жертвы стоимость «услуги» впоследствии варьировалась от трех до 20 тыс. руб.

Как отмечают в полиции, работы выполнялись формально для создания видимости очистки вентканалов, при этом лжеспециалисты не имели на это ни полномочий, ни необходимых навыков. По предварительным данным, от этих мошеннических действий пострадало около 20 жителей Ульяновской области. В полиции отмечают, что в ходе расследования уголовного дела количество его фигурантов может еще увеличиться, как и число тех, кто пострадал от такого рода мошенничества.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Андрей Васильев, Ульяновск