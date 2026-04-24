Житель Зианчуринского района обвиняется в мошенничестве при получении соцвыплаты

Кугарчинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело 35-летнего жителя Зианчуринского района, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, фигурант уголовного дела, чтобы получить социальную выплату для строительства жилого дома, предоставил в муниципалитет ложные сведения: якобы он работает в сельскохозяйственной сфере и у него есть 30% стоимости жилья. В результате обвиняемый незаконно получил более 1 млн руб.

Фигурант дела признал вину и возместил ущерб в полном объеме.

Майя Иванова