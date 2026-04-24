В Самаре двое создали «банк на диване» и провели финансовые операции на 100 млн рублей

В Куйбышевском районном суде Самары стартовал процесс по уголовному делу организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172 и ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области в пятницу, 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2017 года по май 2024 года фигуранты создали коммерческую структуру, которая фактически работала как банк без регистрации и лицензии, проведя операции на сумму свыше 100 млн руб.

Для этого обвиняемые организовали кассовое обслуживание физлиц и юрлиц, а также наладили неправомерный оборот средств платежей. Доход, извлеченный от этой деятельности, квалифицирован как особо крупный размер.

На процессе прокурор уже зачитал обвинение. Суд утвердил порядок исследования доказательств.

Следующие слушания назначены на 29 апреля. В суд вызваны свидетели обвинения. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Георгий Портнов