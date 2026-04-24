Бусаргин поручил наладить поставки сырья для саратовских заводов от местных хозяйств

К 2030 году объемы производства сельскохозяйственной продукции в Саратовской области должны увеличиться до 412 млрд руб., а заработная плата в сфере АПК — до 92 тыс. руб. Перспективы развития аграрного сектора региона обсуждались на совещании Романа Бусаргина с руководителями сельхозпредприятий, чиновниками и депутатами облдумы.

Экспорт сельхозпродукции региона вырастет в 1,5 раза к 2030 году

Фото: t.me / busargin_r

На основании сегодняшних результатов в АПК прогнозируется рост объема производства продукции не менее чем на 25%, увеличение объема экспорта в 1,5 раза, а также наращивание мощностей хранилищ до 7,7 млн тонн. Кроме того, чиновники обсуждали рост объемов переработки зерна, а также продукции.

Губернатор поручил минсельхозу региона подготовить программы развития отраслей переработки, а также производства молока, мяса, яиц, хлебобулочных и макаронных изделий, соков. Кроме этого, Роман Бусаргин отметил необходимость введения дополнительных мер поддержки аграриев и расширения рынков сбыта сельхозпродукции.

«Отдельно будет проработан вопрос обеспечения саратовских заводов сырьем от местных хозяйств, а не из соседних регионов. Это позволит значительно расширить линейку выпущенных в Саратовской области товаров и сделать их максимально доступными для жителей», — сообщил глава региона.

Марина Окорокова