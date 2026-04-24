Скоропостижно скончался глава нижегородского концерна «Термаль» Владимир Буланов

Бывший депутат нижегородского областного законодательного собрания, генеральный директор ЗАО «Концерн "Термаль"» Владимир Буланов скоропостижно скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил глава регионального минпрома Максим Черкасов. О причинах смерти пока не сообщается.

В 1991 году он создал в Нижнем Новгороде ТОО «Чайка». Предприятие занимается производством оконных и дверных блоков.

В 1995 году Владимир Буланов занял пост председателя городского комитета поддержки и развития предпринимательства, который в дальнейшем был преобразован в департамент.

В 2002 году он стал генеральным директором завода им. Ульянова (в дальнейшем — ЗАО «Концерн "Термаль"»), который выпускает электротермическое оборудование.

Также он дважды избирался депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.