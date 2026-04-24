В Оренбурге виновники обрушения цепочной карусели с людьми осуждены условно

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор трем фигурантам уголовного дела о травмировании 19 человек, включая восемь детей, при обрушении аттракциона «Цепочная карусель» в городском парке «ОренПарк». Происшествие случилось 6 мая 2023 года. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Директор ООО «Атракцион-Сервис», а также генеральный директор и главный инженер ООО «Винтаж» признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Все трое приговорены к условным срокам от двух лет трех месяцев до трех лет. Также им назначены штрафы на суммы от 200 до 300 тыс. руб.

Кроме того, все трое лишены права заниматься деятельностью, связанной с организацией и эксплуатацией аттракционов, на срок от года трех месяцев до двух лет.

Следствие и суд установили, что 1 мая 2023 года фигуранты, действуя в сговоре, допустили эксплуатацию аттракционов в «ОренПарке» без оформления необходимых документов на ввод в эксплуатацию. Кроме того, они не обеспечили контроль за техсостоянием каруселей, обслуживанием оборудования, а также допустили работу неквалифицированного персонала.

Вечером 6 мая у цепочной карусели обрушились конструкции. Пострадали 19 человек. По ходатайству следствия имущество фигурантов уголовного дела стоимостью свыше 5,4 млн руб. было арестовано.

