В Тольятти в мае откроется новое производство сэндвич-панелей

В мае 2026 года на тольяттинском заводе «ТЕРКОН» начнется работа новой автоматической линии по выпуску сэндвич-панелей. Мощность оборудования превысит 2,5 тыс. кв. м за смену, сообщает минпромторг Самарской области.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда развития промышленности Самарской области. В 2025 году предприятию выдали льготный займ на 33 млн руб. в рамках региональной программы «Развитие субъектов деятельности в сфере промышленности».

Полученные средства были направлены на закупку автоматической линии.