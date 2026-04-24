Пермский завод СИЗов взыскивает с ЮГК 68,3 млн рублей

Завод средств индивидуальной защиты и активированного угля АО «Сорбент» (Пермь) подал иск о взыскании с ПАО «Южуралзолото группа компаний» долга в размере 68,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Заявление поступило 20 апреля. Завод требует с золотодобывающего предприятия 67,9 млн руб. задолженности по договору поставки 2020 года и 398,3 тыс. руб. неустойки. Иск оставлен без движения, устранить нарушения пермской компании нужно до 25 мая.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сорбент» зарегистрировано в Перми в 1993 году. Управляющей компанией указано ООО «Зелинский групп». Директором является Борис Дубовик. Последние данные о финансовых результатах раскрыты за 2021 год. Тогда выручка организации составляла 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 322,8 млн руб.

Виталина Ярховска