Суд вернул в госсобственность 13 га в акватории Красноярского водохранилища

Суд в Красноярске удовлетворил иск прокуратуры о возврате в муниципальную собственность 13,6 га в акватории Красноярского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению истца, в 2021 году двое местных жителей выделили свои земельные доли из общей долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Они утвердили межевой план и поставили на кадастровый учет участок площадью более 42 га, который впоследствии перешел в собственность одного из них.

Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что около 13,7 га участка оказались за береговой линией на территории акватории водохранилища. Поскольку водные объекты могут находиться только в федеральной собственности, надзорное ведомством обратилось с соответствующим иском в суд.

Александра Стрелкова