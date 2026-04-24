В Челябинской области средний размер автокредита увеличился на 16%
По итогам марта 2026 года средний размер автокредита в Челябинской области составил 1,37 млн руб. Показатель вырос на 16,1% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Среди 30 субъектов РФ Челябинская область заняла 15 место по среднему размеру автокредита в марте. Сильнее всего размер автокредита подскочил в Тульской области — на 26,1%, до 1,50 млн руб. Наименьший показатель роста зафиксировали в Удмуртской Республике. Средний размер автокредита там увеличился на 12,9%, до 1,31 млн руб.
По данным Объединенного кредитного бюро, в первом квартале 2026 года банки Челябинской области выдали 7,26 тыс. автокредитов на общую сумму 10,57 млрд руб. Количество новых займов на покупку автомобиля на 1000 жителей региона составило 2,1.