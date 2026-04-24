В Карелии нашли обломки американского истребителя

В Олонецком районе Карелии поисковики нашли обломки американского истребителя времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в поисковом отряде «Видлицкий рубеж». Идентифицировать модель удалось по найденным деталям: с помощью экспертов по военной авиации с сайта «Тризна» установлено, что речь идет об истребителе Curtiss P-36 Hawk.

Поисковики отмечают, что такие самолеты применялись военно-воздушными силами Финляндии в боях против советской авиации в 1941–1944 годах.

О необычной находке поисковикам рассказал местный житель. После этого участники отряда провели раскопки и извлекли из земли фрагменты разбившегося самолета. Работы велись в районе лесного озера.

Матвей Николаев