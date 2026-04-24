В Татарстане стоимость аренды частных домов составила 75 тысяч рублей
В Татарстане медианная стоимость долгосрочной аренды частных домов составляет около 75 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс».
По данным «Яндекса», самая доступная аренда зафиксирована в Ростовской области — около 43 тыс. руб. в месяц. В Тюменской области показатель достигает 65 тыс. руб., в Краснодарском крае — 83 тыс. руб.
Разницу в ставках эксперты объясняют характеристиками самих домов — их площадью, расположением, уровнем благоустройства, а также соотношением спроса и предложения в конкретных регионах.