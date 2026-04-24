«Уралкалий» стал лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала

ПАО «Уралкалий» по итогам 2025 года признано лучшим энергоэффективным предприятием Западного Урала. Званием «Лучший энергетик Западного Урала» был отмечен главный энергетик компании Алексей Рюмкин.

Конкурс проводится Ассоциацией энергетиков Западного Урала, Министерством промышленности и торговли Пермского края, Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

Работа компании в области энергоэффективности включает оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности загрузки мощностей, а также внедрение энергоэффективного оборудования и реализацию проектов по экономии энергоресурсов.

Алексей Рюмкин, главный энергетик ПАО «Уралкалий»:

– «Уралкалий» уделяет большое внимание повышению энергоэффективности и рациональному потреблению энергетических ресурсов. Мы постоянно стараемся улучшать технологические процессы и оптимизировать режимы работы оборудования. В 2025 году, благодаря реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства, расход электроэнергии сократился на 27 871 МВт-ч, природного и попутного газа – на 4169 тыс. куб. м.

Данир Закиров, генеральный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала:

– Конкурсная комиссия Ассоциации энергетиков Западного Урала высоко оценила итоги работы «Уралкалия» в области энергосбережения. Компания неоднократно становилась победителем конкурса, ежегодно демонстрируя системную работу по повышению операционной и энергетической эффективности.

