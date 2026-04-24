Ставке не хватает хода

На повестке бюджетные, геополитические и иные проинфляционные риски — 24 апреля Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Экономисты склоняются к тому, что регулятор снова снизит ее на 50 базисных пунктов. Представители бизнеса, с которыми поговорил “Ъ FM”, с такими прогнозами соглашаются. Но какой уровень ключевой ставки они при этом хотят?

Центробанк уже снижал ключевую ставку семь раз подряд. В последнее время — с нейтральными осторожными сигналами. На прошлом заседании глава регулятора Эльвира Набиуллина среди рисков назвала внешнеполитические факторы: эскалацию на Ближнем Востоке и неопределенность с параметрами бюджета.

Военная премия на нефть дела может и поправит, но что будет, например, с логистикой и добычей? Крупный бизнес раньше высказывал пожелания о ставке в 12% годовых. Но собеседники “Ъ FM” говорят, что сейчас даже 10% — это многовато. Центробанку бы быть смелее, заявил глава РСПП Александр Шохин на заседании союза накануне. Иначе шагами в полпункта к концу года дойдем только до 13%. Бизнесмен, основатель группы компаний «Дымов» Вадим Дымов решительных действий от ЦБ пока не ждет:

«Конечно, мы все хотим, чтобы ставка была приемлемой и позволяла промышленности развиваться, но есть и другие вопросы, которые необходимо решить. Кто станет спорить с тем, что ставка достаточно высокая, особенно для бизнеса с низкой маржой и в реальном секторе?

В таком случае фактически работаешь на банк, а снижение спроса и в целом настроения людей, их желание покупать, заметно сказываются. Но чудес здесь нет — мы не первый год живем».

На последних совещаниях по экономике Владимир Путин выражал недовольство падением ВВП. За январь-февраль 2026 года показатель снизился на 1,8%. Президент потребовал рост возобновить. Власти объясняли то ли охлаждение, то ли уже рецессию календарным фактором — в январе было больше выходных, чем обычно. Но уже 2025-й показывал спад, отмечает гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Мы не брали и не берем кредиты, только в редких случаях — на пополнение оборотных средств при кассовом разрыве и на незначительную их часть. Честно говоря, нам и 14% дорого, и даже 10%. Поэтому мы стараемся работать на собственные средства: при кредитовании сильно падает чистая прибыль, что не устраивает акционеров. Весь 2025 год был не очень удачным, а первый квартал оказался особенно тяжелым — даже по сравнению с 2025 годом».

Аналитики в последнем опросе ЦБ ожидают, что средняя ключевая ставка по году будет чуть больше 14%. Может, больше чем само решение, сейчас от регулятора ждут сигнала рынку, чтобы понимать какие строить планы, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский:

«В принципе необходима ставка на уровне 6-7%. Мы рассчитываем, что Центральный банк будет учитывать потребности рынка, особенно тех, кто строит заводы и логистические комплексы. Некоторые банки сохраняют ставку на уровне, установленном при выдаче кредита.

Сейчас кредиты берут только в ситуациях, когда иначе поступить невозможно. Что касается крупных проектов с капитальными вложениями на два-три года, то они повсеместно приостановлены».



Из благоприятных факторов перед заседанием ЦБ Росстат две недели подряд отчитался о почти нулевой инфляции. Это после скачка в начале года, когда суммарно по недельным показателям уже набралось более 3%. На этом фоне глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что задача по снижению инфляции «во многом решена».

Александра Абанькова