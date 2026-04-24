Более 100 сирийцев получили временное убежище в Нижегородской области за год

В Нижегородскую область за 2025 год приехали более 100 граждан Сирийской Арабской Республики, получивших в России статус временного убежища. В прошлом году граждане этой страны чаще других просили убежище в РФ в связи с вооруженными столкновениями в Сирии. Несколько сотен семей поместили в центры временного размещения в российских регионах, говорится в отчете нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной.

Статус временного убежища дает возможность трудиться по найму, бесплатно получать среднее образование и медпомощь в рамках ОМС. При этом получить долговременный статус можно только на общих условиях: разрешение на временное проживание, затем вид на жительство и спустя пять лет после этого — приобретение гражданства.

В докладе отмечается, что для получения разрешения на временное проживание требуется показать знание русского языка, но большинство переселенцев его не знают, а программы по содействию в освоении языка нет. Для помощи в этом вопросе гражданам Сирии омбудсмен проводила работу с руководством вузов.

