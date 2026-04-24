Выиграй миллион рублей с программой долгосрочных сбережений от НПФ ПСБ в Перми

НПФ ПСБ запустил акцию «ПДС на миллион»* для тех, кто оформит договор долгосрочных сбережений (договор ПДС) в период с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Главный приз акции составит один миллион рублей, а также будут разыграны каждый месяц по три дополнительных приза по 100 тысяч рублей каждый.

С 2024 года в России действует программа долгосрочных сбережений – новый инструмент для формирования капитала с возможностью получить софинансирование от государства (до 36 000 рублей ежегодно в течение 10 лет, всего до 360 000 рублей). Она содержит целый комплекс преимуществ для людей любых возрастов и позволяет с помощью софинансирования от государства, налоговых льгот и инвестиционного дохода сформировать личный капитал на любые цели: прибавку к пенсии, оплату образования ребенка, создание финансовой подушки безопасности.

Для участия в акции необходимо на сайте или в любом отделении банка ПСБ заключить договор ПДС до 30 июня 2026 года, внести на счет своего договора сумму от 36 тысяч рублей разово или частями. Договор ПДС можно заключить как на себя, так и на близкого человека, например, ребенка. Пополнить счет можно не только деньгами, но и накопленными баллами ПСБ, каждый из которых приравнивается к 1 рублю. Завершающим этапом для участия в акции является регистрация на сайте НПФ ПСБ.

«Программа долгосрочных сбережений предоставляет возможность укрепить материальное положение, сформировав надежную финансовую подушку. Это добавит уверенности в завтрашнем дне и поможет в реализации важных жизненных планов. К тому же, действующая акция от НПФ ПСБ дает шанс получить крупный денежный приз», – добавил Виталий Карманов, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Перми.

*Информация не является публичной офертой и актуальна на дату публикации. Ознакомиться с полными правилами акции «ПДС на миллион» можно на сайте АО НПФ ПСБ. Реклама ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.

ПАО «Банк ПСБ»