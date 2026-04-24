Петербуржцы стали чаще ходить в рестораны

Жители Санкт-Петербурга оставляют более трети всех безналичных расходов в вечернее и ночное время суток. Основные статьи трат — рестораны, такси, продукты и маркетплейсы. При этом более половины всех ночных транзакций совершают 20% наиболее обеспеченных горожан, пишет РБК.

Основные статьи трат — рестораны и такси

Фото: Ресторан «Тартарбар» Основные статьи трат — рестораны и такси

Фото: Ресторан «Тартарбар»

Исследование базируется на обезличенных данных о транзакциях держателей карт Сбербанка на территории Петербурга. Аналитики разделили суточную экономику на «вечернюю» (18:00–00:00) и «ночную» (00:00–06:00), отметив, что структура потребительского спроса в эти интервалы существенно различаются.

Высокая доля вечерних и ночных расходов говорит о сформированном запросе на круглосуточный сервис в мегаполисе.

