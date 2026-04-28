Выстоять в шторме: стратегия АО «Соликамскбумпром» в период кризиса отрасли

Российская лесная промышленность оказалась в эпицентре «идеального шторма» – так эксперты называют сложившуюся ситуацию. На ЛПК одновременно воздействует несколько негативных внешних факторов: сокращение рынков сбыта и падение цен из-за санкций, укрепление курса рубля к доллару США и юаню, рост расходов на производство и логистику, высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Несмотря на сложную ситуацию, компании ЛПК ищут способы адаптации к новым условиям. Президент АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова рассказала, как предприятие преодолевает текущие трудности, какие инструменты использует для выживания и на что рассчитывает бизнес в ближайшей перспективе.

– Наталия Сергеевна, расскажите подробнее о текущей ситуации на ключевых рынках. Каким образом сокращение доступных для российской продукции рынков повлияло на финансовые результаты деятельности АО «Соликамскбумпром»?

– Ситуация на рынках сейчас действительно непростая – и на внешних, и на внутреннем. АО «Соликамскбумпром» является экспортно ориентированной компанией, поставляющей на экспорт более 90% производимой продукции.

Ключевыми рынками для нас, как и для большинства производителей аналогичной бумажной продукции, являются Китай, Индия, Турция и страны СНГ. Беспрецедентные по масштабам санкции Евросоюза значительно сузили географию продаж продукции российского ЛПК и создали множество проблем в логистике. Если до 2022 года АО «Соликамскбумпром» работало с 60 странами, то из-за санкций пришлось уйти с европейских рынков, а по причине высокой стоимости морского фрахта стали невыгодны поставки в Африку и страны Южной Америки. На данный момент поставки осуществляются не более чем в два десятка стран.

Самую большую долю в экспорте российского ЛПК сегодня занимает Китай. Этот рынок является высококонкурентным по причине хорошо развитой собственной целлюлозно-бумажной промышленности, мощности которой на текущий момент загружены лишь на 60–70%. Из-за торговых ограничений и разногласий с США спрос на продукцию в КНР растет медленно и подвержен сильным колебаниям, что, в свою очередь, приводит к значительному изменению цен. Во второй половине 2025 года они достигли своих минимальных значений, в результате чего среднегодовое значение цен оказалось на 20–30% ниже уровня 2022 года.

Курс рубля тоже работает против экспортеров: его рост снижает выручку в рублях. Результаты негативного влияния «крепкого» рубля видны практически во всех экспортно ориентированных российских компаниях. По подсчетам экспертов, для стабильной работы, возможности развития и восстановления основных фондов необходим курс хотя бы 95–100 рублей за доллар или 13–14 рублей за юань.

Выручка АО «Соликамскбумпром» в 2025 году снизилась примерно на 2 млрд рублей по сравнению с 2024-м, притом что бумаги было произведено и отгружено больше на 7 тыс. тонн.

На внутреннем рынке ситуация тоже непростая. Спрос ограничен, и по печатным видам бумаги продолжает снижаться. Например, потребление газетной бумаги в России за последние десять лет сократилось более чем в два раза – до 150 тыс. тонн в год, что составляет не более 20% объема ее производства в стране. АО «Соликамскбумпром» поставляет на внутренний рынок около 40 тыс. тонн газетной бумаги в год, но и этот объем снижается вслед за общим падением спроса.

Серьезное давление на экономику предприятия оказывают растущие расходы: в 2025 году тарифы на перевозки по некоторым направлениям увеличились в 4–8 раз, цены на энергоресурсы, сырье и материалы, расходы на заработную плату тоже растут опережающими официальную инфляцию темпами.

Для поддержания конкурентоспособности на внешних рынках АО «Соликамскбумпром» всегда много внимания уделяло вопросам технического развития производства и привлекало для этих целей заемные средства. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ привела к росту платежей по банковским кредитам примерно на 1 млрд рублей в год. В результате влияния совокупности факторов предприятие отработало в 2025 году с убытком.

Таким образом, экспортно ориентированные компании, к которым относится АО «Соликамскбумпром», оказались самыми уязвимыми к последствиям санкционных ограничений. При этом государственная поддержка экспортеров в виде «транспортной» субсидии сократилась, в 2025 году прекращено субсидирование в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) экспортеров.

Мы предпринимаем все возможные меры для стабилизации финансового положения компании: в полтора раза снижены расходы на сырье и материалы для производства продукции, на 50% сокращены затраты на текущий и капитальный ремонт оборудования. При содействии Минпромторга России проводится работа по реструктуризации банковских кредитов. Предприятие продолжает работать, отгружать продукцию и получать выручку. Кроме того, мы наблюдаем оживление спроса на доступных рынках и наметившийся рост цен.

– С какими еще проблемами столкнулся «Соликамскбумпром» за последние два года? Каким образом сказывается на результатах дефицит персонала?

– В январе 2024 года в результате пожара была разрушена галерея для подачи мерного баланса в древесно-массное производство, поэтому пришлось остановить производство древесной дефибрерной массы и одну из бумагоделательных машин. Благодаря упорству, сплоченности и слаженной работе руководителей и специалистов предприятия удалось своими силами разработать проект и в кратчайшие сроки запустить резервную схему балансового потока и увеличить загрузку мощностей по производству бумаги.

В январе 2025 года по причине серьезной поломки основного рафинера была остановлена одна технологическая линия по производству термомеханической массы. Оборудование европейского производства, запасные части к нему в Россию не поставляются из-за санкций. Поэтому ремонт вала рафинера выполнялся собственными силами. Специалисты предприятия применили нестандартные инженерные подходы к решению непростой задачи, мастерски и с высокой точностью выполнили работу, которую ранее делали только с помощью европейских производителей оборудования, и через два месяца линия термомеханической массы была пущена в работу.

И та и другая ситуации привели к недополученным объемам бумаги и выручки от продаж. Острый дефицит рабочих, линейных руководителей и инженеров, составляющий суммарно 500–600 человек, тоже является фактором, сдерживающим объемы производства бумаги.

Кроме того, не способствуют стабильной работе предприятия разного плана логистические трудности, которые возникали и в 2024-м, и в 2025 году по причине загруженности железной дороги: недостаточное количество согласованных заявок по форме ГУ-12 на перевозку готовой продукции на некоторых направлениях перевозки, что приводит к изменению маршрутов и увеличению расходов на транспортировку; несвоевременное оформление предъявляемой к перевозке продукции и уменьшение ежесуточного количества контейнерных поездов, что приводит к увеличению времени на доставку продукции, простоям бумагоделательных машин.

Несмотря на проблемы и ограничения, в 2025 году нам удалось выпустить на 7 тыс. тонн бумаги больше, чем в 2024-м.

В 2025 году в АО «Соликамскбумпром» был проведен внешний технический аудит, который подтвердил техническую готовность производственных мощностей предприятия для выполнения производственной программы.

– Расширение ассортимента стало важным элементом адаптации компании к сжатию традиционных рынков. Какие новые продукты удалось запустить, в каких сегментах они наиболее востребованы и как это повлияло на общую устойчивость бизнеса?

– Мировые тенденции в потреблении бумаги и картона заставили нас пересмотреть стратегические приоритеты: ключевыми стали расширение продуктовой линейки и повышение гибкости производства с учетом рыночной ситуации.

В 2020 году, на фоне резкого падения спроса на газетную бумагу из-за пандемии COVID-19, АО «Соликамскбумпром» зашло в сегмент упаковочных видов бумаги, оперативно освоив выпуск сверхлегкого и ультралегкого интерлайнера. Уже в 2021 году объемы производства интерлайнера достигли 200 тыс. тонн в год, а к 2025-му увеличены до 265 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря перепрофилированию части мощностей, ранее ориентированных исключительно на выпуск газетной бумаги, и послужило стартом программы развития предприятия на 2021–2035 годы.

За последние годы в рамках программы развития реализовано несколько значимых проектов. Самый большой из них – «Приобретение и монтаж технологической линии транспортировки и упаковки рулонов бумаги», который был запущен в 2023 году. Благодаря реализации проекта увеличен выпуск рулонов большого формата (свыше 2,5 м) – их доля в отгрузках интерлайнера возросла до 75%, улучшено качество упаковки, и нам удалось прочно закрепить свои позиции на рынке Китая.

В последние годы предприятие освоило производство газетной бумаги повышенной пухлости и бумаги для письма и печати, а также стало производить бумагу разных оттенков.

В 2025 году в условиях высокой ключевой ставки АО «Соликамскбумпром» практически не осуществляло капитальные вложения, вынуждено были перейти в режим жесткой экономии расходов и остановить реализацию проектов развития. С учетом конъюнктуры рынка предприятие намерено продолжить расширение ассортимента бумаги – прежде всего за счет новых позиций в сегменте упаковки, которые можно освоить без модернизации оборудования.

– АО «Соликамскбумпром» часто называют примером вертикально интегрированного предприятия. В чем, на ваш взгляд, главные стратегические плюсы такой модели для компании?

– АО «Соликамскбумпром» действительно работает как вертикально интегрированное предприятие, и именно эта модель дает ряд стратегических преимуществ, обеспечивающих устойчивость компании даже в условиях внешних экономических кризисов.

Мы контролируем весь производственный цикл: от заготовки древесины до выпуска готовой бумаги и ее реализации. Благодаря этому почти не зависим от внешних поставщиков сырья и колебаний цен на него, а также можем гибко подстраиваться под запросы рынка и выпускать продукцию с заданными характеристиками.

У нас есть значительные лесные активы: в долгосрочной аренде – 1,2 млн га лесных участков с расчетной лесосекой 2,1 млн куб. м в год. Собственные заготовки покрывают около 70% нашей потребности в древесине, и предприятие постоянно работает над повышением эффективности их логистики.

Кроме того, компания обеспечена собственными энергоресурсами: на 80% – электрической энергией и на 100% – тепловой. Это заметно снижает затраты и повышает конкурентоспособность.

Высокое качество продукции из «свежего» волокна и отлаженная система продаж позволили сформировать узнаваемый бренд на российском и экспортных рынках.

Эффективное управление всей цепочкой обеспечивает продуманная организационная структура. Дочерние общества – ООО «Кочеволес», ООО «Верхнекамье-Лес» и ООО «Красновишерск Лес» – осуществляют заготовку древесины. ООО «Соликамская ТЭЦ», также дочернее общество, производит электрическую и тепловую энергию. ООО «СОПАПЭКС» на основании агентского соглашения обеспечивает экспорт продукции и импорт оборудования и материалов.

Все это вместе дает возможность минимизировать риски, держать затраты под контролем и работать даже в непростых экономических условиях.

– Расскажите подробнее, почему создание партнерства с ООО «СОПАПЭКС» стало стратегически важным шагом для АО «Соликамскбумпром»?

– В начале 1990-х годов АО «Соликамскбумпром», как и другие предприятия отрасли, не имело опыта внешней торговли, так как в СССР этим занималось Всесоюзное хозрасчетное внешнеторговое объединение «Экспортлес». Возможность самостоятельно выходить на внешний рынок у производителей появилась лишь в 1994 году. В том же году «Соликамскбумпром» заключило агентское соглашение с компанией «СОПАПЭКС», которая создала компетентную команду из специалистов «Экспортлеса». Этот партнер взял на себя весь комплекс внешнеэкономических операций для предприятия, позволив полностью сфокусироваться на вопросах производства, его развития и модернизации.

Более 30 лет сотрудничества позволили АО «Соликамскбумпром» значительно увеличить объемы экспорта продукции – с 50 тыс. до 350 тыс. тонн, достичь уровня цен ведущих мировых производителей, расширить географию продаж, выйти даже на чрезвычайно требовательные к качеству европейские рынки, реализовать масштабные программы развития, используя лучшее мировое оборудование и технологии.

Самые крупные и значимые проекты, реализованные на предприятии во взаимодействии с ООО «СОПАПЭКС» – это установка двух линий по производству термомеханической массы и их модернизация, монтаж новой линии промывки и сортирования небеленой целлюлозы и ее усовершенствование, несколько модернизаций бумагоделательных машин, модернизация Соликамской ТЭЦ с сооружением газопоршневых модулей, строительство главной понижающей подстанции (ГПП-5), а также создание современного парка лесозаготовительной и лесовозной техники, заключение договора на поставку оборудования в рамках строительства нового ДПЦ – проекта, который был бы уже реализован, если бы не санкции на поставку оборудования в Россию. Все технологические линии, указанные выше – европейского производства. Все внедренные новации относятся к наилучшим доступным технологиям, обеспечивающим высокий уровень производительности, качество продукции, ресурсосбережение и минимальное воздействие на окружающую среду.

После принятия восьмого пакета санкций, в который были включены газетная бумага и интерлайнер, выпускаемые предприятием, необходимо было экстренно проработать альтернативные каналы продаж (дистрибуции) продукции АО «Соликамскбумпром», найти замену европейским покупателям и трейдерам.

Эта задача была успешно решена – с помощью ООО «СОПАПЭКС» удалось выстроить новые цепочки поставок и представить зарубежным партнерам новую продуктовую линейку предприятия, сохранить портфель заказов и обеспечить загрузку производственных мощностей.

Специалисты ООО «СОПАПЭКС» также играют большую роль в поиске и адаптации к нуждам производства аналогов оборудования и запасных частей взамен производителей, ушедших с российского рынка. Наше многолетнее успешное сотрудничество обусловлено высоким профессионализмом сотрудников ООО «СОПАПЭКС», огромным практическим опытом, а также знанием тонкостей внешнеэкономической деятельности и коммерческой работы.

– Сотрудничество с ООО «СОПАПЭКС» открыло для компании доступ к международным рынкам, однако сегодня экспорт осложнен. Какие меры государственной поддержки вы считаете приоритетными для преодоления текущих трудностей и обеспечения устойчивого развития сектора?

– По нашим оценкам, в 2026 году не предвидится существенных изменений курса российского рубля и банковской ставки. В этих условиях целлюлозно-бумажной отрасли крайне необходима поддержка со стороны государства. Было бы очень ценно, если бы в текущих условиях было оказано содействие системообразующим предприятиям отрасли в решении вопросов реструктуризации ранее выданных кредитов с переносом сроков погашения основного долга и процентов. Дополнительным стимулом могло бы стать предоставление отсрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей – это помогло бы заметно снизить финансовую нагрузку на предприятия.

В целях повышения эффективности экспортных продаж считаем перспективным направление расширения рынков сбыта для российской бумажной продукции. Для успешной реализации этой задачи было бы крайне ценно предусмотреть меры государственной поддержки, в частности субсидирование перевозок по приоритетным международным транспортным коридорам – ключевым маршрутам, открывающим доступ к перспективным регионам Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, а также рассмотреть возможность изменения получателя субсидии – с транспортной компании на организацию-экспортера.

Анализ ситуации показывает, что для полноценного запуска и развития новых экспортных направлений потребуется около двух-трех лет планомерной работы при условии стабильной поддержки со стороны государства. А пока происходит «раскатка» новых направлений, просим увеличить объем бюджетного финансирования ЛПК на предоставление транспортной субсидии при перевозках продукции на доступные экспортные рынки, то есть в Китай и Индию.

Хотелось бы обратить внимание на один важный шаг, который мог бы поддержать экспортеров: возобновление государственного финансирования корпоративных программ повышения конкурентоспособности. До 2024 года благодаря этой мере предприятия могли получать кредиты по пониженной ставке – и ее возвращение сейчас стало бы ощутимой поддержкой для отрасли.

Мы хорошо помним, как в 2020 и 2022 годах комплекс мер господдержки помог отрасли пережить кризисы пандемии и санкций: предприятия смогли выйти из «шокового» состояния и адаптироваться к новым условиям. Сегодня ситуация иная – поддержка сокращается, а вызовы нарастают. Реализация предложенных мер позволит предприятиям-экспортерам, наиболее пострадавшим в результате последствий санкционного давления, пройти сложный период с наименьшими потерями, сохранить устойчивость и конкурентоспособность на экспортных рынках.

АО «Соликамскбумпром» – компания с мировым именем, ведущий производитель и экспортер печатных и упаковочных видов бумаги, одно из системообразующих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. На долю компании приходится примерно 30% всей газетной бумаги и интерлайнера, выпускаемых в стране. Общая численность работников АО «Соликамскбумпром» и его дочерних обществ – около 3 тыс. человек. В 2026 году АО «Соликамскбумпром» отмечает 85-летний юбилей своей деятельности.

