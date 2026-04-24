ФСБ: житель Уфы планировал взорвать руководителей РКН

ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Уфе, Москве, Ярославле и Новосибирске были задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, граната Ф-1, пистолет с глушителем, два газовых пистолета и рации. У них также обнаружены неонацистская атрибутика, символика украинских военизированных формирований и инструкция по вступлению в запрещенную в РФ террористическую организацию.

По факту подготовки теракта возбуждены уголовные дела.

Олег Вахитов