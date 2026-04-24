Мэрия Нижнего Новгорода отказала КПРФ в проведении первомайского митинга

Администрация Нижнего Новгорода отказала региональному отделению КПРФ в проведении митинга и автопробега 1 мая. Компартия планировала собрать своих сторонников на площади Ленина, откуда около 50 автомобилей с советской символикой, флагами СССР, копиями Знамени Победы и портретом Иосифа Сталина должны были отправиться по городу.

В мэрии отказали коммунистам, сославшись на то, что предполагаемое число участников превышает разрешенное указом губернатора о введении дополнительных мер общественной безопасности от 28 октября 2022 года.

«Мы полностью поддерживаем соблюдение мер безопасности в условиях специальной военной операции, но пусть городские власти будут последовательны»,— отметил глава регионального обкома КПРФ Владислав Егоров.

В обкоме напомнили, что городские власти уже несколько лет регулярно отказывают КПРФ в проведении массовых мероприятий. Сначала это делалось под предлогом опасности распространения коронавируса, потом — из-за террористической опасности. При этом в городе регулярно проходят различные фестивали, массовые спортивные мероприятия и гуляния, а также крестные ходы, в которых принимают участие тысячи людей.

По словам Владислава Егорова, 1 мая коммунисты проведут возложение цветов к советским памятникам по всей области: «И будем добиваться официального признания нашего права на митинги, шествия и пикеты, закрепленного в российской Конституции»,— отметил коммунист.

Андрей Репин