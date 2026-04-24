В Татарстане ужесточили меры профилактики опасных заболеваний животных
В Татарстане внесли изменения в планы профилактики особо опасных болезней животных, включая ящур, сибирскую язву и бруцеллез. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане на ввоз сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из регионов России, где зафиксированы вспышки этих заболеваний, будут вводиться ограничения. Решения будут принимать с учетом текущей эпизоотической обстановки.
Контроль за исполнением возложен на управление Россельхознадзора, Главное управление ветеринарии республики, МВД, а также на владельцев животных.