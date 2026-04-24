Суд аннулировал фиктивный брак волгоградского контрактника с жительницей КЧР
Суд под Волгоградом аннулировал брак участника СВО с жительницей Черкесска. Проверка прокуратуры подтвердила, что союз был заключен с целью получения выплат и льгот, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 42-летнего мужчину, заключившего контракт на прохождение военной службы, мошенники обманом заставили жениться на 41-летней женщине из Карачаево-Черкесской Республики. Фактически жить вместе они не собирались. Брак был зарегистрирован в Калачевском ЗАГСе в день обращения, так как жених предоставил справку о срочном отбытии к месту службы.
В суде прокурор предъявил исковое заявление о признании такого брака недействительным. Калачевский районный суд удовлетворил иск в полном объеме.