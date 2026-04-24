Госзакупки автомобилей сократились в Петербурге и Ленобласти

В I квартале 2026 года государственные заказчики Санкт-Петербурга и Ленинградской области разместили на 15% меньше тендеров на закупку легковых и легких коммерческих автомобилей, чем годом ранее. При этом совокупная стоимость контрактов выросла в 2,2 раза — с 412 млн до 903,2 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совокупная стоимость контрактов выросла в 2,2 раза

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Петербурге за первые три месяца 2026 года размещено 30 закупок из перечня марок, рекомендованных Минпромторгом для госслужащих, на общую сумму 491 млн рублей. Количество тендеров сократилось на 14% за год, однако их стоимость увеличилась в 2,3 раза. В приоритетный список министерства входят 15 брендов, включая «АвтоВАЗ», «Москвич», «УАЗ», «ГАЗ», Sollers, Evolute, Voyah, Haval, Xcite, Aurus, Kaiyi, Baic, «Амберавто», SWM и Citroen.

Средняя стоимость одного тендера заметно выросла, что может объясняться смещением спроса в сторону более дорогих моделей и комплектаций. Полные данные по Ленинградской области не раскрываются.

Кирилл Конторщиков