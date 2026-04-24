Роскомнадзор заблокировал паблик по продаже вейпов в Нягани

По решению городского суда Нягани Роскомнадзор заблокировал страницу, на которой была размещена информация о продаже вейпов в городе, сообщили в Роспотребнадзоре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Региональный отдел Роспотребнадзора выявил паблик во «ВКонтакте», через который дистанционно можно было приобрести вейпы в Нягани. Ведомство обратилось в суд, потребовав признать эту информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Основанием стал закон, по которому розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией дистанционным способом продажи за некоторыми исключениями является незаконной.

Иск был удовлетворен судом 31 марта, страницу заблокировали.

Ирина Пичурина