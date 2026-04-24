В Ишимбае суд рассмотрит дело соучастника мошенников

Мировой судья по Ишимбайскому району и Ишимбаю рассмотрит уголовное дело 33-летнего жителя Татышлинского района, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2025 году фигурант уголовного дела за обещанное денежное вознаграждение передал знакомому две банковские карты с доступом в мобильное приложение. Затем обвиняемый по просьбе соучастника снял поступившие более 560 тыс. руб. и передал ему.

Обвиняемый признал вину.

Материалы дела в отношении знакомого осужденного выделены в отдельное производство.

Майя Иванова