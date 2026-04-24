В Мурманской области разрабатывают концепцию новой судоверфи

В Мурманской области начали разрабатывать концепцию создания новой судоверфи. Проект предполагает не только проведение исследований, но и подготовку технико-экономического обоснования, сообщил на конференции «Судостроение в Арктике: строительство и ремонт флота, инновации и компетенции» генеральный директор Корпорации развития региона Артем Кукса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области идет разработка концепции создания новой судоверфи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект предусматривает формирование специализированного промышленного центра. Предполагается, что он будет ориентирован на строительство гражданского и арктического флота, развитие морской энергетики, офшорной инфраструктуры, а также судоремонт. Стратегия рассчитана до 2036 года.

«Эту работу мы только начали. Концепция включает в себя не только исследования, но и технико-экономическое обоснование, элементы кластерных подходов. Мы хотим попробовать посадить данное производство на имеющийся земельный участок с учетом проведенных изысканий, с учетом оценки инфраструктурных обеспечений и тех мер господдержки, которые можно применить для создания обеспечивающей инфраструктуры»,— отметил господин Кукса.

В рамках разработки концепции также предстоит определить рыночную нишу будущего проекта. По словам Куксы, речь может идти, в частности, о строительстве судов класса Arc7 для перевозок по Северному морскому пути или о развитии портового флота, включая ледоколы и буксиры.

Матвей Николаев