Большинство депутатов и чиновников Петербурга остаются в Telegram

Около 70% депутатов ЗакСа сохраняют каналы в Telegram, в то время как в национальном мессенджере «Макс» присутствует лишь четверть парламентариев. Среди вице-губернаторов переход активнее, однако основным конкурентом Telegram становится не «Макс», а «ВКонтакте», пишет «Деловой Петербург».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Председатель ЗакСа Александр Бельский ведет страницы во всех трех соцсетях. Вице-губернаторы Алексей Корабельников и Николай Линченко полностью перешли в «Макс», Евгений Разумишкин и Валерий Москаленко совмещают площадки. Губернатор Александр Беглов дублирует публикации с опережением в пользу национального мессенджера. Главы комитетов в основном используют «ВКонтакте». На сайтах Смольного и ЗакСа ссылок на «Макс» пока нет.

По данным издания, «ВКонтакте» выигрывает за счет аудитории и наличия комментариев, тогда как в «Максе» эта функция пока отсутствует. Telegram сохраняет позиции благодаря привычке пользователей и скорости распространения информации.

